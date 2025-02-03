Kingdom Come: Deliverance II получает восторженные рецензии. Лучшее средневековое RPG десятилетия?

Релиз Kingdom Come: Deliverance II от Warhorse Studios уверенно завоевывает признание критиков. На Metacritic средняя оценка составила 90 баллов, а на OpenCritic — 91. Это значительный успех, подтверждающий, что продолжение одной из самых необычных RPG последних лет оправдало ожидания.

Оценки крупных изданий:

Dexerto, VGC, VG247, Game Rant — 10/10

Destructoid, Dot Esports, GameSpot, PC Gamer, Shacknews — 9/10

IGN Germany, Xbox Era, VideoGamer — от 7 до 8 баллов

Eurogamer оказался самым сдержанным – 3/5

Обозреватели в восторге от проработанного открытого мира, насыщенного реализмом и средневековой атмосферой. Глубокий сюжет, обилие квестов и правдоподобное поведение NPC делают игру по-настоящему живой. Многие отмечают, что это огромный шаг вперёд по сравнению с первой частью.

Не обошлось без ложки дёгтя. Игру критикуют за неуклюжее управление, сложную боевую систему, а также неудобный интерфейс. Некоторые жалуются на медленный темп и некоторые баги, но в целом это не критично.

Выход Kingdom Come: Deliverance II может стать важным событием в мире RPG. Игра уже претендует на звание одной из лучших в жанре, но окончательный вердикт вынесут игроки уже завтра.