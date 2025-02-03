Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Kingdom Come: Deliverance II получила 90 баллов на Metacritic
Kingdom Come: Deliverance II получает восторженные рецензии. Лучшее средневековое RPG десятилетия?

Релиз Kingdom Come: Deliverance II от Warhorse Studios уверенно завоевывает признание критиков. На Metacritic средняя оценка составила 90 баллов, а на OpenCritic — 91. Это значительный успех, подтверждающий, что продолжение одной из самых необычных RPG последних лет оправдало ожидания.

Оценки крупных изданий:

  • Dexerto, VGC, VG247, Game Rant — 10/10
  • Destructoid, Dot Esports, GameSpot, PC Gamer, Shacknews — 9/10
  • IGN Germany, Xbox Era, VideoGamer — от 7 до 8 баллов
  • Eurogamer оказался самым сдержанным – 3/5

Обозреватели в восторге от проработанного открытого мира, насыщенного реализмом и средневековой атмосферой. Глубокий сюжет, обилие квестов и правдоподобное поведение NPC делают игру по-настоящему живой. Многие отмечают, что это огромный шаг вперёд по сравнению с первой частью.

Не обошлось без ложки дёгтя. Игру критикуют за неуклюжее управление, сложную боевую систему, а также неудобный интерфейс. Некоторые жалуются на медленный темп и некоторые баги, но в целом это не критично.

Выход Kingdom Come: Deliverance II может стать важным событием в мире RPG. Игра уже претендует на звание одной из лучших в жанре, но окончательный вердикт вынесут игроки уже завтра.

#новости игр #новости игровой индустрии #rpg #kingdom come deliverance #warhorse studios #warhorse #kingdom come deliverance 2 #kingdom come
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
18
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
6
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
9
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
11
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Обучение китайской нейросети DeepSeek стоило в 400 раз дороже, чем заявлялось
10
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
22
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
2
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
14
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
6
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
9
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
The Hill: Белый дом добился увольнения десятков нелояльных Трампу сотрудников ФБР
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
289
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
23
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
66
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
6

Сейчас обсуждают

Артём Васильев
22:19
У него бред этот Горизонт "объективно крутой". Зато к Пеклу придрался на ровном месте...
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
cibershot
22:15
Asus нормально исправляют биосы и материнки у них топовые. Починят скоро. Попробуй msi плеваться будешь
Пользователи сообщают о сбоях и проблемах с графическими картами NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D
Дмитрий Перевертов
22:09
Я лично сравнивал в таркове память 4800(тайминги авто) и 7000 частота+тайминги, разница в составила 9%, что не много но и совсем не мало, все зависит от конкретной игры и от платформы, например процес...
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
Auroson1c
22:03
Зимой в какой-нить 20градусный мороз не то что двигатель прогреться не успеет - окна даже оттаять не успеют.
В России планируют штрафовать за прогрев двигателя во дворах более 5 минут
Константин Колмыков
22:03
Видим Данте, скипаем даже не читая)))
Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
Auroson1c
21:59
Штош. Первая партия для бетатеста. К лету глядишь починят и цены на них наладятся. А то щас по пол ляма на авито.
Пользователи сообщают о сбоях и проблемах с графическими картами NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D
666MAXIMUS999
21:58
Все подобные новости исходят только от материнок от ASUS. ASUS фигурирует во всех подобных случаях, вот и делайте выводы. Лично для себя лет как 20 отказался от их поделок.
Пользователи сообщают о сбоях и проблемах с графическими картами NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D
Андрей Симкин
21:58
А из Челнов, в Казань так и будем ездить на автобусах.
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
Фауст Гете
21:58
За неадекватную цену. Не помню чтобы они столько стоили в 2005, 2010, 2015! Что такое видеокарта? По сути карта для игр, кусок ненужного в жизни дерьма, а стоит сегодня как мотоцикл!!
В PCGamesHardware составили рейтинг производительности 85 видеокарт в 3DMark
Леон Брусиловский
21:55
Так уже сообщалось что у нее проблемы с корректной установкой режимов PCI шины.
У некоторых владельцев RTX 5090 и 5090D видеокарты перестали распознаваться после установки драйвера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем