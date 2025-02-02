Фильм по Sleeping Dogs всё же выйдет – новый продюсер, новый главный герой

Фанаты Sleeping Dogs наконец-то дождались хороших новостей – официально объявлено о начале работы над фильмом по мотивам культовой игры 2012 года. Главную роль детектива Вэй Шэна исполнит Симу Лю, известный по фильмам «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Барби». Помимо актёрской работы, Лю также займётся продюсированием проекта.

Производством фильма занимается студия Story Kitchen, которая специализируется на адаптации видеоигр. В её портфолио уже есть успешные проекты, такие как «Соник в кино» и анимационный сериал Tomb Raider для Netflix. Сейчас ведётся активная подготовка к съёмкам, а сценарист и режиссёр уже утверждены, хотя их имена пока не разглашаются.

Это не первая попытка перенести Sleeping Dogs на большие экраны. В 2017 году была анонсирована экранизация с Донни Йеном в главной роли, но спустя несколько лет проект официально закрыли. Теперь же фильм получил второй шанс, и, судя по энтузиазму Симу Лю, шансы на его реализацию значительно выше.

Сам актёр не скрывает, что хотел бы увидеть возвращение Sleeping Dogs и в игровой индустрии: «Сначала фильм, а потом – сиквел игры для всех… Это всегда было мечтой».

Sleeping Dogs – это экшен с открытым миром, вышедший в 2012 году. Игроки брали на себя роль Вэй Шэна, полицейского под прикрытием, внедряющегося в триады Гонконга. Динамичные драки, погони и проработанный открытый мир сделали игру культовой среди фанатов. Однако коммерческий успех не оправдал ожиданий Square Enix, и продолжение так и не вышло.

Теперь у франшизы появился шанс на вторую жизнь. Возможно, успех фильма подтолкнёт разработчиков к созданию полноценного сиквела.