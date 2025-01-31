Росстат закупил планшеты на миллиарды, но большинство из них лежит без дела

Счетная палата выявила, что 318,5 тысячи планшетов, закупленных Росстатом у «Ростелекома» за 9,2 млрд рублей для Всероссийской переписи населения 2021 года, лежат без дела на складах. Основная проблема в том, что программное обеспечение устройств требует обновления, без которого их невозможно передать другим ведомствам.

Согласно отчету, только 10,9% планшетов были переданы в другие госструктуры, а 4,5% оставлены в распоряжении Росстата. Судьба 3,3% устройств неизвестна, и данные о возможном списании отсутствуют.

В ответ на критику Росстат заявил, что все 359,9 тысячи планшетов были использованы в ходе переписи, а оставшиеся находятся в заводской упаковке в ожидании дальнейшего применения. Однако Счетная палата указывает на отсутствие системного подхода в закупках и предлагает пересмотреть законодательство, чтобы избежать подобных трат в будущем.

По оценкам, для сельскохозяйственной переписи 2027 года потребуется еще 6,9 млрд рублей на новые планшеты, но Росстат заверил, что дополнительных закупок не планирует.