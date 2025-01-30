По данным известного инсайдера Тома Хендерсона, Xbox столкнулся со значительным падением доходов. Общий доход компании от игрового бизнеса снизился на 530 миллионов долларов, что эквивалентно 7% падению по сравнению с прошлым годом. Основной причиной стало сокращение продаж игровых консолей, что привело к снижению доходов от этого направления на 29%.
Однако не всё так плохо: несмотря на общие убытки, сервисное направление Xbox показало рост. Доход от цифрового контента и подписок увеличился на 2%, чему поспособствовала популярность подписки Xbox Game Pass. Это подтверждает успешность стратегии Microsoft по фокусировке на подписочных сервисах, несмотря на проблемы с продажами консолей.
Дополнительно стало известно, что недавно выпущенная игра «Indiana Jones and the Great Circ» привлекла 4 миллиона игроков. Однако остаётся открытым вопрос: сколько из них действительно приобрели игру, а не воспользовались доступом через Game Pass? Это ещё раз подчёркивает влияние подписочных сервисов на рынок игр и бизнес-модель Microsoft.
Эксперты отмечают, что будущее Xbox всё больше зависит от экосистемы Game Pass. Удастся ли Microsoft компенсировать падение продаж консолей ростом подписок — покажет время.