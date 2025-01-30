Xbox теряет прибыль на продаже консолей

По данным известного инсайдера Тома Хендерсона, Xbox столкнулся со значительным падением доходов. Общий доход компании от игрового бизнеса снизился на 530 миллионов долларов, что эквивалентно 7% падению по сравнению с прошлым годом. Основной причиной стало сокращение продаж игровых консолей, что привело к снижению доходов от этого направления на 29%.

Однако не всё так плохо: несмотря на общие убытки, сервисное направление Xbox показало рост. Доход от цифрового контента и подписок увеличился на 2%, чему поспособствовала популярность подписки Xbox Game Pass. Это подтверждает успешность стратегии Microsoft по фокусировке на подписочных сервисах, несмотря на проблемы с продажами консолей.

Дополнительно стало известно, что недавно выпущенная игра «Indiana Jones and the Great Circ» привлекла 4 миллиона игроков. Однако остаётся открытым вопрос: сколько из них действительно приобрели игру, а не воспользовались доступом через Game Pass? Это ещё раз подчёркивает влияние подписочных сервисов на рынок игр и бизнес-модель Microsoft.

Эксперты отмечают, что будущее Xbox всё больше зависит от экосистемы Game Pass. Удастся ли Microsoft компенсировать падение продаж консолей ростом подписок — покажет время.