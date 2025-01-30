PlayStation подтвердила выход Spider-Man 2 на ПК и представила систему бонусов

Компания Sony официально подтвердила, что долгожданный Spider-Man 2 появится на ПК уже завтра, без каких-либо переносов. Однако удивляет другое – полное отсутствие рекламы от Sony. Пока фанаты ждут релиза, корпорация решила сосредоточиться на анонсе системы бонусов за привязку PlayStation Network.

Теперь игроки, которые свяжут свой PSN-аккаунт с ПК-версиями игр, получат дополнительные награды:

Marvel’s Spider-Man 2 – костюмы «2099» для Питера Паркера и Майлза Моралеса

God of War Ragnarok – броня «Чёрного медведя» в начале игры

The Last of Us Part II Remastered – +50 очков для открытия бонусов

Horizon Zero Dawn Remastered – уникальный костюм Nora Valiant

Стоит отметить, что привязка аккаунта не является обязательной, но позволит получить приятные бонусы в одиночных играх PlayStation.

Несмотря на появление программы лояльности, решение Sony практически не продвигать ПК-релиз Spider-Man 2 остается загадкой. Возможно, компания пересматривает свою стратегию маркетинга, но фанаты недоумевают: почему один из главных эксклюзивов Playstation 5 получает так мало внимания на ПК?