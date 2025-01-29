Игровой магазин случайно раскрыл дату выхода GTA 6

Похоже, долгожданный релиз Grand Theft Auto 6 может состояться 17 сентября 2025 года. Именно такая дата указана в каталоге уругвайского магазина XUruguay, специализирующегося на видеоиграх и гик-культуре. Если эта информация окажется правдой, то выход новой части культовой серии состоится ровно через 12 лет после релиза GTA V, которая появилась в продаже 17 сентября 2013 года.

По словам представителей XUruguay, магазин сотрудничает напрямую с PlayStation и получает от компании сведения о дате поступления игр в продажу. Однако остается неясным, действительно ли речь идет о подтвержденной информации или же это ошибка. Rockstar и Take-Two не давали никаких комментариев по этому поводу.

Еще один любопытный момент в утечке – игра указана как эксклюзив для PlayStation 5. Ранее всегда предполагалось, что GTA 6 выйдет сразу на PS5 и Xbox Series X/S и. Однако если сведения XUruguay верны, Sony могла заключить временное соглашение с Rockstar о приоритетном выпуске игры на своей консоли.

Пока страница с датой выхода остается в открытом доступе, но неизвестно, насколько долго магазин будет держать ее на своем сайте. Некоторые пользователи предполагают, что это могло быть простое заполнение каталога "для вида", но сам факт такой утечки вызвал большой резонанс среди поклонников серии.

Уже известно, что релиз GTA 6 намечен на осень 2025 года, но конкретная дата пока не объявлена. Возможно, Rockstar готовится к громкому анонсу, а информация из каталога магазина оказалась просто случайной утечкой.