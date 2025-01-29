Variety докладывает об изменениях в руководстве PlayStation

Корпорация Sony объявила о значительных кадровых перестановках в управлении игровым подразделением PlayStation. Согласно данным Variety, изменения затронули ключевых лиц в индустрии.

Хидеаки Нисино назначен генеральным директором Sony Interactive Entertainment (SIE), взяв на себя полное руководство подразделением. Герман Хульст покидает пост временного со-главы PlayStation и возвращается к управлению PlayStation Studios. Хироки Тотоки больше не совмещает должности финансового и операционного директора — теперь он полностью сосредоточится на обязанностях CEO Sony.

Эти перестановки произошли после ухода Джима Райана, возглавлявшего PlayStation до 1 июля 2024 года. Ранее Хульст и Нисино временно делили руководство компанией, однако Sony приняла стратегическое решение перераспределить обязанности.

Назначение Хидеаки Нисино, который ранее курировал разработку PlayStation 5 и развитие сервисов, может свидетельствовать о дальнейшем укреплении экосистемы PlayStation и расширении цифровых услуг компании.