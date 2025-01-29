Видеокарты RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ памяти замечены в ЕЭК

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнаружены подробности о будущих видеокартах NVIDIA RTX 5060 Ti и RTX 5060 от компании MaxSun. Хотя официального анонса от NVIDIA пока не было, MaxSun уже зарегистрировал три модели: RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ памяти, а также RTX 5060 с 8 ГБ.

Согласно документам, карты получат следующие варианты:

RTX 5060 Ti 16 ГБ (серия MS-RTX5060Ti iCraft 16G)

RTX 5060 Ti 8 ГБ (серия MS-RTX5060Ti iCraft 8G)

RTX 5060 8 ГБ (серия MS-RTX5060 iCraft 8G)

Максимальная доступная память для Ti-версии составляет 16 ГБ, что может стать значительным преимуществом в среднем ценовом сегменте.

По данным утечек, RTX 5060 Ti будет построена на графическом процессоре GB206 с 128-битной шиной памяти. Однако точное количество CUDA-ядер остается неизвестным. Интерес вызывает также возможное использование новой памяти GDDR7, которая, предположительно, станет частью обновленных версий карт в будущем.

Нынешние конфигурации включают использование GDDR6, что характерно для GPU среднего класса. Ожидается, что карты RTX 5060 Ti займут нишу между бюджетным и премиальным сегментами, обеспечивая баланс производительности и стоимости.

По слухам, релиз серии RTX 5060 намечен на конец первого квартала 2025 года. Если эти данные подтвердятся, официальные анонсы могут состояться уже в ближайшие недели.