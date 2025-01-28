Японская версия Assassin’s Creed Shadows выйдет с цензурой

Компания Ubisoft внесла изменения в японскую версию своей ожидаемой игры Assassin’s Creed Shadows, чтобы соответствовать требованиям рейтинговой системы CERO. В новой версии игроки не смогут обезглавливать врагов или отрубать им конечности. Эти ограничения позволили игре получить возрастной рейтинг Z, эквивалентный рейтингу «18+» в других странах.

Японская рейтинговая организация CERO имеет строгие правила в отношении демонстрации насилия в играх. Такие сцены, как расчленение и обезглавливание, считаются неприемлемыми для публикации в оригинальном виде. Ubisoft решила адаптировать игру под местные нормы, чтобы избежать запрета или более серьёзных ограничений в продаже.

Интересно, что это не первый случай, когда игры серии Assassin’s Creed подвергаются изменениям в Японии. Ранее Ubisoft уже вносила корректировки в некоторые свои проекты, чтобы соответствовать требованиям местного рынка.

Изначально Assassin’s Creed Shadows планировали выпустить в ноябре 2024 года. Однако позже релиз был отложен сначала на февраль 2025 года, а затем перенесён на март 2025 года. Ubisoft объяснила это решением доработать некоторые элементы проекта, чтобы обеспечить его высокое качество.