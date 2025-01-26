Галактика Андромеды в 2.5 миллиардах пикселей.

Космический телескоп Хаббл представил крупнейшую фотомозаику за всю свою историю. На изображении запечатлена галактика Андромеда, ближайший сосед нашей галактики Млечный Путь. Она расположена всего в 2,5 миллионах световых лет от Земли и видна почти сбоку — под углом в 77 градусов к нам.

Мозаика, созданная из 600 отдельных снимков, сделанных за 10 лет наблюдений, состоит из 2,5 миллиардов пикселей. Это изображение позволяет рассмотреть около 200 миллионов звёзд, большинство из которых горячее нашего Солнца, но это лишь малая часть всех светил галактики.

На этом впечатляющем изображении можно увидеть:

Скопления ярких голубых звёзд, разбросанных по галактике;

Фоновые галактики, которые находятся на значительно большем удалении;

Звёзды на переднем плане, принадлежащие нашему Млечному Пути;

NGC 206 — один из самых заметных звёздных облаков Андромеды;

Молодые скопления голубых звёзд, только начавших своё существование;

Спутниковую галактику M32, которая, возможно, является остатком другой галактики, столкнувшейся с Андромедой;

Тёмные полосы пыли, проходящие через звёздное скопление.

На фотографии Андромеда выглядит как спиральная галактика, которая заполняет весь кадр. Она расположена почти боком, из-за чего кажется овальной. Центральная часть галактики имеет яркое ядро и жёлтый оттенок, а края светятся голубым цветом. Изображение выглядит слегка рваным по краям из-за того, что это мозаика, собранная из множества снимков на чёрном фоне.

Это изображение не только демонстрирует величие соседней галактики, но и помогает учёным детально изучать её структуру, звёздное население и следы столкновений с другими галактиками. Благодаря высоким технологиям телескопа Хаббл, человечество может изучать объекты на расстояниях в миллионы световых лет, создавая всё более точные карты космоса.