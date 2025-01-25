Тед Прайс завершает карьеру в Insomniac Games и удостаивается высшей награды

Академия Интерактивных Искусств и Наук (AIAS) официально объявила, что Тед Прайс, основатель студии Insomniac Games, будет включён в её престижный «Зал Славы» за выдающийся вклад в игровую индустрию.

За более чем 30 лет работы Тед Прайс стал одним из ключевых лиц, формировавших индустрию видеоигр. Под его руководством Insomniac Games создала такие культовые франшизы, как:

Spyro the Dragon — любимая серия платформеров, ставшая символом PlayStation в конце 90-х.

Ratchet & Clank — приключения, сочетающие юмор, экшен и инновационные геймплейные механики.

Resistance — футуристический шутер с уникальной атмосферой.

Marvel’s Spider-Man — блокбастер, установивший новые стандарты для игр по супергеройским лицензиям.

Тед Прайс официально покинет пост руководителя студии в марте. Тем не менее, он оставляет за собой наследие и крепкий фундамент для будущих успехов Insomniac Games, которая сегодня является частью семьи PlayStation Studios.

В своём заявлении Прайс выразил гордость за годы, проведённые с командой, и признал, что каждый проект был результатом совместной работы талантливых разработчиков.

Включение в Зал Славы AIAS — это высшая награда за вклад в развитие игровой индустрии. Ранее этой чести удостаивались такие личности, как Хидео Кодзима (Metal Gear Solid, Death Stranding) и Тодд Говард (The Elder Scrolls, Fallout).