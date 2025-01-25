GamesVoice переозвучила Vice City: радио, NPC и сюжет — всё на русском

Студия профессионального дубляжа GamesVoice порадовала фанатов культовой игры GTA: Vice City выпуском полной русской озвучки. Переведены и озвучены все элементы игры: сюжетные диалоги, реплики NPC, а также радио, что добавляет проекту атмосферности.

Озвучка полностью бесплатна и совместима как с оригинальной игрой 2003 года, так и с обновлённой Definitive Edition, доступной в Steam. Однако есть исключение — версия игры от 1C, с которой мод не работает. Скачать озвучку можно на официальном сайте GamesVoice.

Проект создан профессиональной студией, которая уже зарекомендовала себя в игровой индустрии. Озвучка выполнена на высоком уровне, что делает её отличным выбором для тех, кто хочет насладиться игрой с максимальным погружением. Помимо основного сюжета и диалогов, переведены и озвучены второстепенные детали, включая радиоэфиры, что особенно важно для атмосферных игр Rockstar.

Мод с русской озвучкой также будет в GTA: Vice City Nextgen Edition — фанатского проекта на движке GTA IV, разработанного командой Revolution Team. Релиз этого мода запланирован на 25 января. Однако остаётся вопрос, будет ли проект заблокирован из-за возможных претензий правообладателей.