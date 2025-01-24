Издатель оригинальной игры заблокировал канал авторов проекта за день до релиза

Группа энтузиастов завершила разработку GTA Vice City Nextgen Edition — амбициозного фанатского порта, переносящего весь контент культовой игры на движок GTA 4. Проект впечатляет переработанным освещением, обновлёнными текстурами и внедрением новых игровых фишек.

Над созданием модификации работали всего четыре человека. Разработка завершена, но команда решила провести финальное тестирование, чтобы устранить возможные ошибки перед релизом. Выход проекта запланирован на 25 января 2025 года.

Однако не обошлось без сложностей. Take-Two Interactive, заблокировали канал авторов проекта, что вызвало волну обсуждений в сообществе. На данный момент разработчики не комментируют ситуацию.

Фанатские ремейки давно являются популярной темой в игровом мире, особенно когда речь идёт о легендарных сериях, таких как Grand Theft Auto. Несмотря на жёсткую политику Take-Two в отношении модификаций, подобные проекты помогают сохранить дух оригинала и позволяют новым поколениям геймеров прикоснуться к классике в обновлённом формате.

Скоро игроки смогут вновь окунуться в атмосферу яркого и преступного мира Vice City, но уже на новом техническом уровне. Остаётся надеяться, что проект избежит дальнейших ограничений со стороны правообладателей.