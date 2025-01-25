Battlefield может вернуться уже в октябре

Electronic Arts готовит настоящий прорыв для своей культовой серии Battlefield. По информации инсайдера Тома Хендерсона, новая игра получила рекордный бюджет и уже находится на стадии активных внутренних тестов. Цель разработчиков — создать самый проработанный и масштабный шутер за всю историю франшизы, который сможет завоевать сердца игроков.

Инсайдеры утверждают, что нынешняя часть подвергается самым масштабным тестам в истории франшизы. Всё это направлено на то, чтобы избежать повторения ошибок прошлых релизов и предоставить игрокам стабильный и качественный продукт с момента запуска.

Франшиза вернётся к своим корням. В игре снова появится система классов, рассчитанная на 64 игрока, а также современный сеттинг. Такой подход напоминает об успешных частях серии, которые пользовались популярностью у фанатов.

Ожидается, что новинка выйдет уже в октябре 2025 года. EA надеется, что проект станет флагманом среди современных шутеров и сможет потеснить конкурентов.

Учитывая, что EA вкладывает в разработку рекордные ресурсы, фанаты серии вправе ожидать возвращения франшизы на вершину. Пока остается дождаться официального анонса, чтобы узнать больше о геймплейных особенностях и новшествах.