Интересный факт: доски ограблений в GTA 5 — это элементы UI

Интересный факт из мира Grand Theft Auto V: доски планирования ограблений, которые игроки видят в миссиях, на самом деле являются элементами интерфейса, а не полноценной частью окружения. Этой информацией поделился пользователь X под ником billsyliamgta.

В своём посте он рассказал, что весь интерфейс GTA 5 и GTA Online, включая мини-карту, сообщения, меню и даже инфографику получения новых уровней, функционирует на отдельном движке — Scaleform GFX.

По словам billsyliamgta, доски ограблений работают по тому же принципу. На первый взгляд они кажутся частью окружения, но на самом деле это всего лишь "встроенные" элементы UI, созданные с использованием того же движка.

Этот факт может удивить многих фанатов серии, ведь доски ограблений выглядят так, словно являются полноценной частью игрового мира. Однако теперь ясно, почему их функциональность — от добавления целей до расстановки приоритетов — так органично сочетается с интерфейсом игры.

Этот движок отвечает за все визуальные элементы, с которыми взаимодействует игрок. Он обеспечивает работу мини-карты, всплывающих подсказок, сообщений от NPC и даже анимации открытия меню. Такой подход позволяет создавать сложные и многофункциональные элементы интерфейса, не нагружая основной движок игры.