Убытки составили ошеломительные 6 миллиардов долларов

Причиной стала публикация квартального финансового отчета, который не оправдал ожиданий инвесторов. EA заработала 2,215 миллиарда долларов, что заметно меньше запланированных 2,4-2,55 миллиарда.



Основным фактором падения выручки компания называет замедление роста своей ключевой франшизы EA Sports FC 25, которая должна была стать флагманом после ребрендинга серии FIFA. Однако игроки восприняли игру неоднозначно, и продажи не дотянули до прогнозируемых показателей. Дополнительный удар нанес провал Dragon Age: The Veilguard — долгожданного проекта, который не оправдал ожиданий ни критиков, ни фанатов.



Генеральный директор EA Эндрю Вилсон отметил в отчете, что компания будет пересматривать стратегию, включая развитие текущих франшиз и подход к новым проектам. В будущем EA планирует сосредоточиться на улучшении качества своих флагманских продуктов, чтобы восстановить доверие игроков и инвесторов.



Рынок мгновенно отреагировал на неудачи: акции EA упали на 17%. Это вызвало волну обсуждений среди аналитиков и игроков, многие из которых связывают проблемы компании с нехваткой инноваций в ключевых сериях.



