Cyberpunk 2077 получила патч 2.21 и признание игроков спустя 4 года

CD Projekt RED продолжает улучшать Cyberpunk 2077. Недавно вышедшее обновление 2.21, доступное для PS5, ПК и Xbox Series, исправляет множество багов, улучшает фоторежим, доработки в создании персонажей, текстах и игровом процессе.

Разработчики сосредоточились на исправлении ошибок, влияющих на пользовательский опыт. Основное внимание уделено:

Фоторежиму: устранены баги с настройками камеры и сохранением изображений.

Созданию персонажей: доработаны интерфейс и устранены визуальные ошибки.

Геймплею: исправлены проблемы с некорректной работой квестов и взаимодействием с NPC.

Текстам: улучшена локализация и переводы.

Несмотря на первоначально сложный старт игры, команда CD Projekt RED продолжает доказывать свою приверженность качеству.

Особенно примечателен новый статус игры в Steam. Спустя 4 года после релиза Cyberpunk 2077 получила оценку «Крайне положительно» в разделе недавних отзывов. Игроки отмечают значительно улучшенную стабильность, расширенный контент и общее качество игры после релиза обновления 2.0 и дополнения Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 с момента выхода в 2020 году столкнулась с жёсткой критикой из-за технических проблем и несоответствия ожиданиям. Однако регулярные патчи и обновления полностью изменили ситуацию. В том числе, дополнение Phantom Liberty, вышедшее ранее в этом году, стало новым эталоном качественного нарратива и проработки мира.