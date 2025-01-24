Директор Warner Bros. Discovery планирует создавать новые лайв-сервис игры после Suicide Squad

Президент Warner Bros. Games Давид Хаддад объявил о своём уходе из компании. Его решение совпадает с непростым финансовым кварталом для подразделения, главным разочарованием которого стал провал игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Игра, выпущенная под большим давлением ожиданий, не смогла оправдать надежд фанатов и инвесторов.

Хаддад, руководивший игровым подразделением в течение 12 лет, останется в компании ещё на три месяца, чтобы помочь с переходным периодом и поиском нового лидера.

После ухода Хаддада генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав планирует сосредоточиться на развитии лайв-сервис игр и масштабных проектах, основанных на самых успешных франшизах компании, таких как «Гарри Поттер», «Игра Престолов», «Мортал Комбат» и DC.

Особое внимание будет уделено проектам, способным генерировать стабильный доход через микротранзакции и долгосрочную поддержку. Этот подход стал ключевым в современной индустрии, где успешные лайв-сервис игры, такие как Fortnite и Genshin Impact, приносят миллиардные доходы.

Suicide Squad: Kill the Justice League, разработанная студией Rocksteady, столкнулась с критикой ещё на стадии анонса из-за явного уклона в сторону геймплея, ориентированного на микротранзакции. После релиза проект получил неоднозначные отзывы за однообразный игровой процесс и технические проблемы.

Планы Warner Bros. Games на расширение работы с популярными франшизами внушают оптимизм. Возможное развитие вселенной «Гарри Поттера» после успеха Hogwarts Legacy, а также новые проекты в рамках DC и Mortal Kombat, могут дать фанатам надежду на более качественные релизы.