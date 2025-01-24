Российский актёр Юра Борисов поборется за «Лучшую роль второго плана»

Российский актёр Юра Борисов был включён в список номинантов на премию «Оскар» 2025 года за роль второго плана в фильме «Анора», режиссёр которого Шон Бэйкер также представлен в номинации за лучшую режиссуру.

Борисову предстоит соперничать с такими выдающимися актёрами, как Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Абсолютным рекордсменом по количеству номинаций стала французская музыкальная драма «Эмилия Перес», получившая 13 упоминаний. Среди других лидеров можно отметить фильмы «Анора», «Бруталист», а также продолжение эпопеи Дени Вильнёва «Дюна: Часть 2».

Для Борисова эта номинация — важный шаг в международной карьере. Ранее актёр уже завоевал признание критиков за роли в европейских фестивальных проектах. Его участие в англоязычном фильме с высокими шансами на победу может стать отправной точкой для выхода на новый уровень популярности.

Церемония вручения премии состоится 3 марта 2025 года в Лос-Анджелесе. Это событие станет центральным в мире кино, а миллионы зрителей по всему миру будут следить за тем, кто станет обладателем заветной статуэтки.

Фильм Шона Бэйкера рассказывает о сложных межличностных отношениях и тонко затрагивает актуальные социальные темы, что сделало его фаворитом среди критиков. Борисов в своей роли демонстрирует впечатляющий диапазон эмоций, что и привлекло внимание киноакадемии.