Тарифы Трампа угрожают физическим копиям видеоигр в США

Введение 25%-ных тарифов на импорт из Мексики, инициированное администрацией Дональда Трампа, может оказать значительное влияние на рынок видеоигр в США. Основной удар, по мнению аналитика Мэта Пискателлы из Circana, придется на физические носители.

Производство большинства игровых дисков сосредоточено в Мексике. Введение пошлин значительно увеличивает себестоимость их выпуска, делая этот формат менее рентабельным. Пискателла подчеркивает, что перенос производственных мощностей в США не решит проблему, так как внутренние издержки остаются высокими.

Физические копии и без того теряют популярность на фоне роста цифровых продаж. По данным Circana, расходы на производство игр на дисках в США в два раза ниже, чем в 2021 году. Издатели теряют интерес к этому формату, что может привести к дальнейшему снижению доступности физических релизов.

Эксперты также прогнозируют, что пошлины могут отразиться не только на стоимости дисков, но и на цифровых версиях игр. По словам Пискателлы, увеличение издержек и снижение доступности физических носителей сделают повышение цен практически неизбежным.

Эту точку зрения поддерживает генеральный директор Epyllion Мэтью Болл, который недавно заявил, что индустрия готовится к новому ценовому стандарту. К примеру, ожидается, что крупные релизы, такие как Grand Theft Auto 6, могут установить новую планку выше текущих $70.

Сложившаяся ситуация может стать катализатором ускоренного перехода к цифровой дистрибуции. Многие компании уже сосредоточены на создании инфраструктуры для онлайн-продаж, а рост популярности подписочных сервисов, таких как Xbox Game Pass и PlayStation Plus, укрепляет позиции цифровых форматов.