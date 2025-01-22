Valve раскрывает карты: Half-Life 3, консоль и новая гарнитура в разработке

Инсайдер Gabe Follower поделился эксклюзивной информацией о внутренних проектах Valve, включая долгожданную Half-Life 3, новые устройства и амбициозные планы компании.

Несмотря на многочисленные слухи, новая часть серии пока далека от релиза. Проект под кодовым названием HL:X находится на ранних стадиях разработки. Масштаб игры обещает быть сравнимым с Half-Life 2 и её эпизодами, но ожидать релиза в этом году не стоит. Тем не менее, тизеры или трейлеры могут появиться уже скоро.

Разработкой руководит Робин Уолкер, известный по работе над Team Fortress 2 и Half-Life: Alyx. Его лидерство стало ключевым фактором успеха VR-проекта и задаёт высокую планку для новой Half-Life.

Valve активно работает над стационарной консолью, которая станет развитием идей Steam Machine. Используя опыт прошлых лет, компания нацелена создать устройство на базе SteamOS, которое сможет конкурировать с текущими лидерами рынка.

Также Valve разрабатывает новую VR-гарнитуру, но её выпуск откладывается. Компания осознаёт доминирование других компаний и намерена представить устройство только тогда, когда сможет предложить что-то действительно уникальное.

Вдохновлённые успехом Half-Life: Alyx, разработчики Valve продолжают активно расширять штат. Одним из ключевых проектов стал Deadlock, вокруг которого объединились новые и опытные сотрудники.

Несмотря на репутацию компании, которая часто может замораживать свои проекты, команда настроена оптимистично в отношении релиза новой номерной части Half-Life. Сотрудники верят, что игра станет важным событием как для фанатов, так и для индустрии.