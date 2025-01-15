Tencent и семья Гиймо рассматривают, какие активы стоит забрать в новую компанию

Согласно данным Bloomberg, крупный китайский игровой гигант Tencent совместно с семьёй Гиймо, контролирующей часть акций Ubisoft, рассматривает возможность создания новой компании. Цель такого шага — повысить рыночную стоимость Ubisoft, которая значительно упала за последние годы. На данный момент семья Гиймо владеет 14% акций, а Tencent — 9,99%, но подобная реорганизация может существенно изменить расклад сил.

В рамках плана обсуждается перенос части ключевых активов Ubisoft в новую структуру. Tencent, в свою очередь, получит долю в этой компании и расширит своё влияние на бренды Ubisoft. Это также укрепит позиции Tencent на международной арене, позволяя выйти за рамки китайского рынка и лучше контролировать известные франшизы издательства.

Решение о разделении активов может быть принято уже после релиза следующей крупной игры компании — Assassin’s Creed: Shadows. От её коммерческого успеха будет зависеть не только финансовое состояние Ubisoft, но и окончательный формат сделки. Если проект покажет высокие продажи, это может задержать или изменить план реорганизации.

На текущий момент остаётся неясным, какие именно франшизы войдут в новую структуру. Однако эксперты предполагают, что ключевые бренды, такие как Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs и Tom Clancy's, могут стать частью этой новой компании. Такой шаг позволит Tencent усилить контроль над одними из самых узнаваемых игровых IP в мире.

Tencent давно пытается усилить своё влияние в игровой индустрии за пределами Китая. Компания уже имеет доли в таких крупных издательствах, как Epic Games, Riot Games и Supercell, а партнёрство с Ubisoft позволит ей ещё больше укрепить свои позиции. Семья Гиймо, в свою очередь, стремится найти способы восстановления стоимости Ubisoft, которая последние годы сталкивается с падением продаж и снижением интереса к своим играм.

Если сделка состоится, это станет одним из крупнейших событий в игровой индустрии за последние годы, а Ubisoft, вероятно, ждут серьёзные перемены в управлении и стратегии развития.