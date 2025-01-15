Эксперт о GTA 6: как одна игра может перевернуть рынок

Майк Фишер, советник компании Krafton, известной по PUBG будущей inZOI, уверен: выход Grand Theft Auto 6 станет поворотным моментом в мире видеоигр. По его словам, масштабный релиз проекта от Rockstar Games способен на долгое время затмить конкурентов. "Эта игра перевернёт индустрию как никто ранее. Я не могу уснуть, думая об этом", — признался Фишер.

Эксперт полагает, что влияние GTA 6 будет не просто заметным, а разрушительным для конкурентов. Игра может буквально "захватить" всё инфополе, оставив других разработчиков без шансов привлечь внимание аудитории. Кроме того, Фишер прогнозирует, что Grand Theft Auto 6 станет первым по-настоящему масштабным "систем-селлером" — продуктом, ради которого люди массово начнут покупать игровые консоли.

Интересно, что такой сценарий наверняка устраивает гигантов индустрии вроде Microsoft и Sony. Продажи Xbox и PlayStation могут взлететь до небес благодаря одному только существованию новой части GTA. Более того, аналитики предполагают, что Rockstar Games намерены установить новые стандарты качества, а также внедрить механики, которые могут задать вектор развития для всей отрасли.

Выход GTA 6 — это не просто игра, а глобальное событие, которое может изменить восприятие развлечений в целом. Геймеры и эксперты с нетерпением ждут новостей, связанных с официальной датой релиза, ведь каждый день ожидания только усиливает интригу вокруг одного из самых амбициозных проектов в истории индустрии.