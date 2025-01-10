Энди Мускетти раскрыл планы на три сезона сериала-приквела «Оно»

Авторы приквела фильма «Оно», сериала «Добро пожаловать в Дерри», поделились деталями о проекте. Энди Мускетти, режиссер оригинальных частей «Оно», рассказал, что история будет развиваться в формате трех сезонов, каждый из которых охватит разные временные периоды.

Первый сезон сериала перенесет зрителей в 1962 год, показывая новые аспекты зловещих событий в Дерри. Второй сезон отправит нас еще дальше в прошлое, в 1935 год, а заключительный, третий сезон, покажет истоки ужаса в 1908 году.

Ожидается, что первый сезон станет доступен уже в сентябре, обещая погрузить зрителей в атмосферу страха и тайны, которыми славится франшиза.

«Добро пожаловать в Дерри» станет приквелом к оригинальным фильмам и раскроет мифологию Пеннивайза, демонстрируя, как зло постепенно захватывало город. Поклонников ждут ответы на многие вопросы, которые остались после фильмов.

Франшиза «Оно», основанная на произведении Стивена Кинга, давно завоевала любовь зрителей, а приквел обещает стать важной вехой в развитии этой киновселенной.



