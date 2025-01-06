Фанаты GTA VI критикуют Джейсона Шрейера за неточные прогнозы о дате выхода

Сообщество серии GTA вновь взбудоражено из-за очередного предположения известного журналиста Джейсона Шрейера о дате выхода GTA VI. На этот раз Шрейер заявил, что релиз игры может быть перенесён на 2026 год, что вызвало волну недовольства среди фанатов.

Пользователи вспомнили, что ранее журналист уже делал ошибочные прогнозы по поводу даты анонса и выхода долгожданной игры от Rockstar Games. В частности, в 2020 году он уверенно утверждал, что анонс состоится в том же году, однако этого так и не произошло. Позже, в 2022 году, он предположил, что релиз состоится осенью 2023 года, с возможным переносом на 2024 год. Как мы видим сейчас, и эти прогнозы оказались далеки от реальности.

Несмотря на ряд неудачных предсказаний, стоит отметить, что некоторые прогнозы журналиста всё же сбывались. Например, в 2023 году Шрейер точно угадал дату выхода первого трейлера GTA VI, который действительно был представлен публике. Именно этот факт и заставляет некоторых поклонников всё ещё прислушиваться к его словам.

На данный момент Rockstar Games официально заявила о дате выхода в 2025 году, без точных подробностей. Ранее представители студии заявляли, что работа над проектом находится на финальном этапе. Тем не менее, отсутствие конкретной информации от разработчиков подогревает интерес сообщества и порождает множество обсуждений.

Многие фанаты выражают разочарование в соцсетях, отмечая, что постоянные переносы предполагаемых дат создают лишь дополнительное напряжение вокруг игры. Некоторые даже считают, что подобные прогнозы служат лишь для привлечения внимания, не имея под собой реальной основы.

Другие, напротив, склонны верить в более поздний релиз, считая, что Rockstar известна своим перфекционизмом и не выпустит игру, пока она не будет идеально готова. Кроме того, с учётом амбиций студии и масштаба проекта, разработчики могут взять больше времени на доводку всех деталей до совершенства.



