Rockstar могут отложить выход GTA 6 на 2026 год.

Авторитетный игровой журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg опубликовал статью с собственными прогнозами на 2025 год, в которой коснулся ряда ключевых тем для игровой индустрии. Особое внимание привлекло его мнение по поводу выхода Grand Theft Auto 6. По словам Шрайера, релиз столь ожидаемого проекта может быть перенесён на 2026 год. Основной причиной он называет «невероятные масштабы разработки», подчёркивая, что ранее похожая ситуация произошла с Red Dead Redemption 2, выход которой также был отложен.

— Hollow Knight: Silksong по мнению журналиста, выйдет уже в этом году и сможет достигнуть впечатляющих продаж, превысив миллион копий.

— Шрайер также высказал опасения по поводу Ubisoft. Он считает, что успех или провал грядущей игры Assassin’s Creed: Shadows может определить будущее компании. В случае неудачи вероятна серьёзная реорганизация вплоть до продажи бизнеса. Напомним, что недавно китайский гигант Tencent увеличил свою долю в Ubisoft, что уже вызывает определённые разговоры в индустрии.

— Журналист отметил важный тренд: эксклюзивность игр постепенно теряет актуальность. Всё чаще крупные студии выпускают проекты на нескольких платформах. Например, Sony всё активнее портирует свои хиты на PC, а игра по мотивам Индианы Джонса, ранее считавшаяся эксклюзивом, может появиться и на PlayStation 5. Это связано с ростом затрат на разработку игр и медленным расширением аудитории консолей. Вполне возможно, что Xbox полностью перейдёт к мультиплатформенной модели.

По мнению Шрайера, в 2025 году нас ждут эксперименты с контентом, генерируемым при помощи нейросетей. Однако он прогнозирует, что такие попытки могут закончиться серьёзными проблемами — от обвинений в плагиате до возможных судебных исков. Не исключено, что из-за этого некоторые проекты и вовсе будут отменены.

Кроме того, после значительных сокращений в игровом секторе в последние несколько лет аналитик ожидает восстановление индустрии и рост числа вакансий в студиях. Это положительно скажется на разработке новых игр и улучшении условий для разработчиков.

Особенно интересным для игроков стал прогноз о возможном анонсе Half-Life 3. Шрайер ссылается на данные от надёжных инсайдеров и предположения Тайлер МакВикера, который утверждает, что если внутренние тесты в Valve пройдут успешно, то анонс долгожданной игры может состояться уже в конце 2025 года.