Astro Bot стал самым награждаемым платформером с рекордными 104 победами

Платформер Astro Bot уверенно завоевал звание лучшей игры года, собрав 104 награды от различных игровых изданий. Это достижение сделало его самым титулованным проектом сезона, опередив всех конкурентов с внушительным отрывом.

На втором месте по количеству наград оказалась Final Fantasy 7 Rebirth, собравшая 37 побед. Бронза досталась игре Balatro, которая отметилась 28 наградами. Следом за ними расположились такие проекты, как Metaphor с 25 победами и Black Myth: Wukong, который получил 21 награду.

Хотя Astro Bot стал безоговорочным лидером, борьба за остальные места была напряжённой. Вот как распределились награды среди других участников:

Indiana Jones and the Great Circle — 12 наград

Silent Hill 2 Remake — 11 наград

Helldivers 2 — 8 наград

Animal Well — 4 награды

Like a Dragon: Infinite Wealth — 4 награды

Несмотря на то, что конкуренция была высокой, ни одна из игр не смогла приблизиться к ошеломляющему успеху Astro Bot. Платформеры редко добиваются такого уровня успеха, однако этот смог выделиться. Разработчики постарались сделать проект не только технически совершенным, но и эмоционально насыщенным, благодаря чему он запомнился широкой аудитории.