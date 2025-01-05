Cronos: The New Dawn — будет хоррором в духе Resident Evil

Создатели ремейка Silent Hill 2, студия Bloober Team, несколько месяцев назад анонсировали свою новую игру под названием Cronos: The New Dawn. В отличие от их предыдущих проектов, которые больше концентрировались на психологическом напряжении и атмосфере ужаса, новый проект обещает стать настоящим экшен-хоррором с упором на динамичные сражения.

Прошлый опыт команды в разработке ремейка культового Silent Hill 2 позволил им значительно улучшить свои навыки в создании боевых механик. Именно это вдохновило разработчиков на создание Cronos: The New Dawn — научно-фантастического ужастика, где боевые элементы будут играть ключевую роль. В Bloober Team отмечают, что игра будет напоминать серию Resident Evil как в плане экшен-ориентированного геймплея, так и в структуре игрового мира.

Разработчики обещают продуманный мир, наполненный интригующими загадками и пугающей атмосферой. По их словам, основной упор будет сделан не только на сражения, но и на исследование локаций, поиск ресурсов и решение головоломок. Подобный подход позволил Resident Evil завоевать популярность среди поклонников жанра, и Cronos: The New Dawn стремится продолжить эту традицию.

Стоит отметить, что у игры уже появилась страница в Steam, где её можно добавить в список желаемого. Это означает, что разработка активно продвигается, а релиз запланирован на 2025 год. Пока подробностей о сюжете и ключевых механиках немного, но команда обещает раскрыть больше информации ближе к выходу проекта.