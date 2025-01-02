TSMC планирует выйти на выпуск 130 тысяч пластин ежемесячно к 2026 году

Тайваньский производитель микрочипов TSMC анонсировал запуск пилотной линии для производства чипов с использованием 2-нм технологического процесса. Первоначальная мощность составит от 3000 до 3500 пластин в месяц, а к концу 2025 года компания планирует выйти на показатель 50 тысяч пластин. К 2027 году объем производства может достигнуть впечатляющих 130 тысяч пластин в месяц.

Основными клиентами, которые первыми получат доступ к передовым решениям, станут такие компании, как Apple, MediaTek, Qualcomm, Intel, NVIDIA, AMD и Broadcom. Переход на 2-нм процесс обеспечит прирост производительности на 15% и снизит энергопотребление на 30% по сравнению с текущими 3-нм решениями. Однако такая эффективность имеет свою цену: стоимость пластин увеличится в среднем на 50%.

2-нм чипы станут основой для устройств следующего поколения, включая смартфоны, компьютеры, игровые приставки и серверное оборудование. Такие технологические улучшения открывают новые горизонты для игровых студий, позволяя создавать еще более сложные и реалистичные проекты.

TSMC уже зарезервировала мощности на несколько лет вперед, подтверждая высокий спрос на новые решения. Первый клиент — Apple — намерен внедрить 2-нм процессоры в свои будущие устройства, включая флагманские iPhone и Mac.