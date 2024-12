Пэт Кейси и Джош Миллер хотят снять фильм по вселенной игр Zelda

Сценаристы популярных фильмов по серии Sonic the Hedgehog Пэт Кейси и Джош Миллер выразили желание поработать над экранизацией культовой игры The Legend of Zelda: The Wind Waker. В интервью для IGN они рассказали о своей любви к этой части приключений Линка, отметив, что её стиль и сюжет идеально подходят для кинематографа.

«Когда мы играли в Wind Waker, нас поразила её кинематографичность. Конечно, начать серию фильмов с этой части вместо классического Хайрула может показаться странным, но мы оба были в восторге от её визуального стиля и атмосферы. Если когда-нибудь появится возможность снять фильм по Zelda, мы бы с удовольствием занялись спин-оффом по Wind Waker,» — отметили сценаристы.

Напомним, что в настоящее время идёт работа над полноценной экранизацией The Legend of Zelda. Проектом занимается режиссёр Уэс Болл, известный по таким фильмам, как «Бегущий в лабиринте» и «Планета обезьян: Новое царство».

На данный момент Кейси и Миллер активно работают над сценарием фильма по популярной игре It Takes Two. Продюсером проекта выступает Дуэйн «Скала» Джонсон, что уже вызывает огромный интерес у фанатов.

В последние годы фильмы по видеоиграм становятся всё более популярными и качественными. Успех таких картин, как The Super Mario Bros. Movie и Sonic the Hedgehog, доказал, что при правильном подходе экранизации игр могут завоевать огромную аудиторию. Если проект по Wind Waker когда-либо получит зелёный свет, он может стать очередным хитом в этом направлении.