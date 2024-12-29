Virtus.pro прощается с Давидом n0rb3r7 после продолжительного сотрудничества

Virtus.pro объявили об уходе Давида «n0rb3r7» Даниеляна, который был частью команды на протяжении 846 дней. В официальном заявлении организация выразила благодарность игроку за его вклад, трудолюбие и позитивный настрой, который вдохновлял как тиммейтов, так и болельщиков.

«Давид, спасибо за два ярких года, проведённых в стане „Медведей“. Твой оптимизм и энергия всегда поддерживали атмосферу в команде. Мы гордимся, что ты был частью Virtus.pro и желаем успехов в дальнейшей карьере», — отметил CEO клуба Николай Петросян.

Сам Давид также прокомментировал свой уход:«Virtus.pro стал для меня больше, чем просто командой. Спасибо всем, кто был рядом: тиммейтам, тренерам, менеджменту и фанатам. Ваше доверие всегда придавало сил».

Ранее из команды ушёл капитан и снайпер Евгений «Jame» Минкевич, который назвал этот период своей карьеры «самым успешным». Уход ключевых игроков связывают с недавними неудачами Virtus.pro, включая провал на Мейджоре в Шанхае 2024 года, где команде не удалось выйти в плей-офф.

Николай Петросян отметил, что решение о расставании с n0rb3r7 было обдуманным и согласованным с тренерским штабом. «Иногда приходит момент, когда нужно пересмотреть приоритеты. Мы уверены, что Давид найдёт себя в новых проектах, а мы продолжим укреплять состав», — добавил он.

Клуб продолжает искать способы улучшения своей игры и привлечения новых талантов. Несмотря на изменения, команда намерена вернуть себе былую славу. Уход n0rb3r7 и Jame уже стал началом глобальной перестройки состава.

Пока же все взгляды прикованы к трансферному рынку и дальнейшим шагам организации.