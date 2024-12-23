Издание GamesIndustry.biz опубликовало традиционный обзор ключевых финансовых и статистических данных, подводя итоги года в игровой индустрии. Аналитика охватывает глобальную стоимость рынка, лучшие игры в продажах и самые популярные трейлеры.
Согласно данным Newzoo, мировая стоимость игрового рынка в 2024 году достигла 184,3 млрд долларов, распределившись следующим образом:
- Мобильные игры: 92,5 млрд долларов
- Консольные игры: 50,3 млрд долларов
- ПК-игры: 41,5 млрд долларов
Мобильный сектор сохраняет лидерство, подтверждая растущую популярность игр на смартфонах и планшетах.
Подавляющее большинство геймеров предпочитает цифровую дистрибуцию, особенно на ПК, где доминирует Steam с его сезонными распродажами, позволяющими покупать игры намного дешевле их консольных версий.
В различных частях света геймеры отдали предпочтение разным проектам.
ТОП-3 игры в США:
- EA Sports College Football 25
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
ТОП-3 игры в Великобритании:
- EA Sports FC 25
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Black Ops 6
ТОП-3 игры в Японии:
- Dragon Quest III HD-2D Remake
- Super Mario Party Jamboree
- Mario Kart 8 Deluxe
Этот год показал, что интерес к цифровому формату игр продолжает расти, а мобильные проекты укрепляют свои позиции как основной источник дохода. При этом консольные и ПК-игры продолжают держать аудиторию благодаря громким релизам.
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