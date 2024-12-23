Год в цифрах: самые успешные игры и трейлеры 2024 года

Издание GamesIndustry.biz опубликовало традиционный обзор ключевых финансовых и статистических данных, подводя итоги года в игровой индустрии. Аналитика охватывает глобальную стоимость рынка, лучшие игры в продажах и самые популярные трейлеры.

Согласно данным Newzoo, мировая стоимость игрового рынка в 2024 году достигла 184,3 млрд долларов, распределившись следующим образом:

Мобильные игры: 92,5 млрд долларов

Консольные игры: 50,3 млрд долларов

ПК-игры: 41,5 млрд долларов

Мобильный сектор сохраняет лидерство, подтверждая растущую популярность игр на смартфонах и планшетах.

Подавляющее большинство геймеров предпочитает цифровую дистрибуцию, особенно на ПК, где доминирует Steam с его сезонными распродажами, позволяющими покупать игры намного дешевле их консольных версий.

В различных частях света геймеры отдали предпочтение разным проектам.

ТОП-3 игры в США:

EA Sports College Football 25 Call of Duty: Black Ops 6 Helldivers 2

ТОП-3 игры в Великобритании:

EA Sports FC 25 Hogwarts Legacy Call of Duty: Black Ops 6

ТОП-3 игры в Японии:

Dragon Quest III HD-2D Remake Super Mario Party Jamboree Mario Kart 8 Deluxe

Этот год показал, что интерес к цифровому формату игр продолжает расти, а мобильные проекты укрепляют свои позиции как основной источник дохода. При этом консольные и ПК-игры продолжают держать аудиторию благодаря громким релизам.

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