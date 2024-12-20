Тизер нового "Супермена" от Джеймса Ганна обещает масштабное перерождение DC

Кинематографическая вселенная DC готовится к перезагрузке, и её стартом станет новый фильм о Супермене, тизер которого уже представлен публике. Премьера фильма намечена на лето 2025 года, что положит начало новой эры для франшизы.

Режиссёр Джеймс Ганн отметил, что предстоящая лента охватит все ключевые аспекты мифологии Супермена. В фильме зрители увидят не только классические элементы образа героя, но и новые детали, которые раньше не были показаны на экране.

«У него есть друзья, которые тоже супергерои. У него есть люди, с которыми он не так хорошо ладит, и которые тоже супергерои. У него есть много того, что мы любим из комиксов о Супермене, но чего мы не смогли увидеть в экранизированных медиа, и уж точно не смогли увидеть в реальной жизни. Я надеюсь, что именно это мы и создали», — поделился Ганн.

Проект станет частью обновлённой киновселенной DC, которую Ганн и его партнёр Питер Сафран строят с нуля после кардинальной реорганизации франшизы. Ожидается, что фильм задаст тон для всех будущих проектов DC, включая фильмы о Бэтмене, Чудо-женщине и других знаковых героях.

Новая стратегия предполагает создание единой киновселенной с чёткой структурой и взаимосвязанными сюжетами. "Супермен" станет отправной точкой этого плана, и от его успеха будет зависеть дальнейшее развитие вселенной DC.