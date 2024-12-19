Ростсельмаш представляет трансмиссию RSM PowerShift

ГК "Ростсельмаш" сделала значительный шаг вперёд в развитии отечественного машиностроения. Компания представила первую в России автоматическую коробку передач (АКПП) типа Powershift для тяжёлой сельскохозяйственной техники. Новинка получила название RSM PowerShift и уже отправлена на стендовые испытания, которые станут ключевым этапом перед запуском серийного производства.

По словам генерального директора ГК "Ростсельмаш" Валерия Мальцева, разработка и производство трансмиссии полностью осуществлены на российских предприятиях. Этот проект стал важным вкладом в процесс импортозамещения в машиностроительной отрасли.

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин отметил, что до этого момента аналогичные трансмиссии в России не производились, а во всём мире лишь пять компаний обладают возможностями создавать подобную технику. Выход России на этот рынок является значимым событием для национальной экономики и промышленной независимости страны.

Новинка от "Ростсельмаш" имеет несколько уникальных характеристик, которые выделяют её на фоне зарубежных аналогов. В частности, предусмотрен встроенный стояночный тормоз с гидроуправлением, а также система автоматического управления коробкой и трактором. Такая компоновка не только повышает надёжность и удобство эксплуатации, но и обеспечивает точное управление машиной даже в сложных условиях.

Технические параметры трансмиссии