"Социальная сеть" стала частью кинонаследия США

Культовый фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть» был добавлен в Национальный реестр фильмов США, что подчеркивает его культурное и историческое значение. Этот реестр ежегодно пополняется 25 картинами, которые считаются важными для наследия кинематографа. Включение фильма в список гарантирует его сохранение для будущих поколений и признание важности в контексте современного общества.

Кроме «Социальной сети», в этом году в реестр попали такие знаковые фильмы, как «Дети шпионов», «Грязные танцы», «Техасская резня бензопилой» и «Полицейский из Беверли-Хиллз». Все эти картины стали важной частью киноиндустрии, привлекая внимание зрителей разных поколений. Внесение этих фильмов в список свидетельствует о их неоспоримой ценности для истории кинематографа, а также о значении, которое они имеют для американской и мировой культуры.

Отметим, что Национальный реестр фильмов США был создан в 1989 году для того, чтобы сохранить фильмы, играющие ключевую роль в культурном наследии. Это важная инициатива, которая помогает сохранить киноисторию и делает эти произведения доступными для будущих зрителей и исследователей.