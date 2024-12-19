Пользователи Steam могут сравнить свои показатели с результатами других игроков

В Steam появилась страница с итогами года для пользователей платформы. Теперь геймеры могут узнать, сколько часов они провели в своих любимых играх за 2024 год, а также изучить детализированную статистику своих игровых достижений.

На персональной странице итогов каждый игрок может увидеть информацию о том, какие игры были самыми часто запускаемыми, сколько достижений было получено и какие жанры оказались самыми популярными. Также пользователи могут узнать количество новых друзей, подаренных игр, написанных обзоров, полученных значков и даже опубликованных скриншотов.

Особый интерес вызывает раздел с интерактивной диаграммой, которая демонстрирует, как менялись игровые предпочтения пользователя в течение года. Для каждой из популярных игр доступны индивидуальные данные, включая общее количество потраченных часов.

Годовая статистика охватывает период с 1 января по 14 декабря 2024 года. В отчёт не включается игровое время, проведённое без подключения к интернету или в автономном режиме, а также время, потраченное на программы и приложения, которые не являются играми.

Подобные итоги позволяют геймерам подвести личные результаты игрового года и осмыслить, как они проводили своё свободное время. Для некоторых игроков это способ похвастаться перед друзьями, а для других — повод задуматься о сокращении времени, проведённого в виртуальном мире. Статистика по игровым жанрам также помогает пользователям лучше понять свои предпочтения и, возможно, открыть для себя новые проекты в будущем.

Итоги года в Steam давно стали любимой традицией среди игроков. Подобные отчёты также публикуют Spotify, YouTube и другие платформы, что позволяет пользователям подводить итоги года в разных сферах жизни. Для геймеров это не только развлечение, но и способ сравнить свои предпочтения с сообществом и вспомнить значимые игровые моменты уходящего года.