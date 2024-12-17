Топ аниме 2024 года: "Фрирен" побеждает, а "Подземелье вкусностей" и другие следуют за ним

Знаменитый ресурс IGN подвёл итоги и выбрал лучшее аниме 2024 года. Победителем стало фэнтезийное произведение «Провожающая в последний путь Фрирен», заслужив высокие оценки критиков и любовь зрителей. Отбор проводился среди тайтлов, полностью завершивших показ на территории США в 2024 году, поэтому новинки осенне-зимнего сезона не участвовали в голосовании.

Топ лучших аниме по версии IGN

«Провожающая в последний путь Фрирен» — история о бессмертной эльфийке, которая отправляется в путешествие после победы над Королём демонов, чтобы осмыслить свою жизнь и понять человеческие эмоции. Глубокий сюжет, визуальная красота и философские мотивы обеспечили тайтлу первое место. «Подземелье вкусностей» — комедийно-приключенческий тайтл, где герои не только сражаются с монстрами в подземельях, но и готовят из них кулинарные шедевры. «Монолог фармацевта» — аниме, сочетающее повседневность и медицинские истории в мире фэнтези, где главная героиня пытается изменить жизнь окружающих с помощью своих знаний. «Звёздное дитя 2» — продолжение популярного сериала, которое вновь радует поклонников захватывающим сюжетом и проработанными персонажами.

Эксперты также отметили несколько аниме, которые заслуживают внимания:

«Слишком много проигравших героинь!»

«Поднятие уровня в одиночку» — адаптация одноимённой манхвы о быстром восхождении слабого охотника к вершинам силы.

«Юный лорд – мастер побега»

«Мёртвые-мёртвые демоны» — мрачная и атмосферная драма с элементами фантастики.

«Семья шпиона 2» — продолжение полюбившейся истории о необычной семейке, в которой отец — шпион, мать — убийца, а дочь — телепат.

«Кайдзю №8» — динамичный боевик о сражениях с гигантскими монстрами в мире, где люди пытаются выжить среди угроз.

«Провожающая в последний путь Фрирен» покорила зрителей уникальной атмосферой, проработкой персонажей и философским подтекстом. Вместо привычного боевого фэнтези аниме предлагает неторопливую, но эмоционально насыщенную историю о принятии, утрате и поиске смысла жизни. Тайтл часто сравнивают с произведениями студии Ghibli благодаря его визуальной и смысловой глубине.