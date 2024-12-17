Знаменитый ресурс IGN подвёл итоги и выбрал лучшее аниме 2024 года. Победителем стало фэнтезийное произведение «Провожающая в последний путь Фрирен», заслужив высокие оценки критиков и любовь зрителей. Отбор проводился среди тайтлов, полностью завершивших показ на территории США в 2024 году, поэтому новинки осенне-зимнего сезона не участвовали в голосовании.
Топ лучших аниме по версии IGN
- «Провожающая в последний путь Фрирен» — история о бессмертной эльфийке, которая отправляется в путешествие после победы над Королём демонов, чтобы осмыслить свою жизнь и понять человеческие эмоции. Глубокий сюжет, визуальная красота и философские мотивы обеспечили тайтлу первое место.
- «Подземелье вкусностей» — комедийно-приключенческий тайтл, где герои не только сражаются с монстрами в подземельях, но и готовят из них кулинарные шедевры.
- «Монолог фармацевта» — аниме, сочетающее повседневность и медицинские истории в мире фэнтези, где главная героиня пытается изменить жизнь окружающих с помощью своих знаний.
- «Звёздное дитя 2» — продолжение популярного сериала, которое вновь радует поклонников захватывающим сюжетом и проработанными персонажами.
Эксперты также отметили несколько аниме, которые заслуживают внимания:
- «Слишком много проигравших героинь!»
- «Поднятие уровня в одиночку» — адаптация одноимённой манхвы о быстром восхождении слабого охотника к вершинам силы.
- «Юный лорд – мастер побега»
- «Мёртвые-мёртвые демоны» — мрачная и атмосферная драма с элементами фантастики.
- «Семья шпиона 2» — продолжение полюбившейся истории о необычной семейке, в которой отец — шпион, мать — убийца, а дочь — телепат.
- «Кайдзю №8» — динамичный боевик о сражениях с гигантскими монстрами в мире, где люди пытаются выжить среди угроз.
«Провожающая в последний путь Фрирен» покорила зрителей уникальной атмосферой, проработкой персонажей и философским подтекстом. Вместо привычного боевого фэнтези аниме предлагает неторопливую, но эмоционально насыщенную историю о принятии, утрате и поиске смысла жизни. Тайтл часто сравнивают с произведениями студии Ghibli благодаря его визуальной и смысловой глубине.