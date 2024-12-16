GTA 6 получила официальный статус в Бразилии

Фанаты серии Grand Theft Auto получили очередной намек на приближающийся релиз GTA 6: недавно в Бразилии была зарегистрирована торговая марка игры. Этот шаг свидетельствует о том, что разработчики активно готовятся к официальному запуску проекта.

Также президент компании Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью заявил, что предстоящая часть станет "захватывающей, масштабной, красивой и лучше всего, что можно вообразить". По его словам, ожидание полностью оправдано, и игра станет настоящим подарком для поклонников.

Ранее компания Rockstar Games подтвердила, что релиз состоится в 2025 году, но точной даты пока не называют. Поклонники с нетерпением ждут новых подробностей, включая второй трейлер, который многие хотят увидеть до конца текущего года.

Пока остается только гадать, какие сюрпризы готовят разработчики, но очевидно одно: GTA 6 станет ключевым событием для игровой индустрии в ближайшие годы.