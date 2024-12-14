Глава Take-Two о GTA 6: Это будет нечто особенное

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник поделился свежими подробностями о будущем серии Grand Theft Auto в новом интервью. Несмотря на отсутствие сенсационных заявлений, его слова проливают свет на подход компании к созданию игр и перспективы GTA 6.

Зельник подчеркнул, что Rockstar Games сохраняет максимальную творческую свободу. Это одно из главных условий, которое позволяет студии создавать уникальные и новаторские проекты. Он отметил, что подход компании заключается в стремлении удивлять игроков, предлагая им нечто неожиданное, а не просто следовать трендам. "Самые большие хиты всегда неожиданны, и всё, что мы делаем, должно быть новым и нетипичным", — добавил он.

Интересно, что изначально у Rockstar не было больших надежд на успех GTA Online. Этот режим задумывался как эксперимент, однако он превзошёл все ожидания. Именно благодаря онлайн-составляющей GTA 5 достигла тиража в 205 миллионов копий и остаётся актуальной спустя десять лет после релиза.

Зельник также затронул вопрос об обратной связи с игроками. Он отметил, что не всегда полезно слушать все пожелания фанатов. "Когда игроки дают советы, они опираются на то, что уже видели и во что уже играли", — пояснил он. Разработчики же стремятся предложить что-то совершенно новое, а не улучшенную версию старого. Именно поэтому Take-Two и Rockstar стараются идти своим путём, рискуя и экспериментируя.

Не обошёл стороной Штраус Зельник и обсуждение места Rockstar на фоне других игровых гигантов. Он признал, что такие проекты, как Fortnite и Roblox, имеют огромный успех и оказывают значительное влияние на игровую индустрию. Тем не менее, подход Rockstar к созданию игр остаётся уникальным. "Игры Rockstar — это искусство, это большие и яркие эмоции", — заявил он.

Напомним, что GTA 6 остаётся одной из самых ожидаемых игр в истории индустрии. Её релиз запланирован на 2025 год, если не случится переносов. На фоне заявлений Зельника интерес к проекту только усиливается. Поклонники надеются, что новая часть франшизы не только оправдает ожидания, но и вновь поднимет планку качества для всей индустрии.