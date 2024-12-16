Создатель Bayonetta и Devil May Cry рассказал, что ждёт его новую студию Clovers.

Легендарный японский геймдизайнер Хидэки Камия, известный по работам над такими хитами, как Bayonetta, Devil May Cry и Okami, поделился причинами своего ухода из PlatinumGames и планами на будущее. В большом интервью он рассказал о конфликте с генеральным директором компании Ацуси Инабой и своих амбициях, связанных с новой независимой студией Clovers.

Основная причина ухода Камии из PlatinumGames — разногласия с Ацуси Инабой по поводу вектора развития студии и работы над игрой Project G.G., анонсированной ещё в 2020 году. По словам Камии, он был разочарован тем, во что превращается проект, и больше не мог брать на себя ответственность за финальный результат.

«Мой творческий дух умирал», — заявил Хидэки, объясняя, почему он больше не мог оставаться в PlatinumGames. В течение трёх месяцев стороны пытались прийти к компромиссу, но, так и не достигнув согласия, Камия решил уйти.

Изначально Хидэки Камия планировал стать независимым разработчиком и работать по контракту, как это делает его коллега Йоко Таро. Однако предложение от бывших коллег по PlatinumGames побудило его передумать и открыть свою студию. Так появилась Clovers — небольшая независимая компания, которая будет фокусироваться на создании AA-игр с творческим подходом.

На старте Clovers насчитывает 20 сотрудников, но в будущем команда планирует расшириться до 70 человек. В отличие от крупных компаний, Камия не хочет раздувать штат до сотен разработчиков. Вместо этого Clovers будет сотрудничать с другими студиями для реализации своих идей.

Камия подчёркивает, что Clovers — это полностью независимая студия. Она получает финансирование под конкретные проекты, но не принимает инвесторов в саму компанию. Это позволяет команде работать без диктата внешних заказчиков и сосредоточиться на творческих идеях.

«Современные AAA-проекты слишком увлечены окупаемостью, из-за чего страдает их оригинальность», — отметил Камия. Именно поэтому он решил сосредоточиться на создании AA-игр, которые будут сочетать в себе инновации и свежий взгляд на геймдизайн.

Первым проектом Clovers станет духовное продолжение Okami — культовой игры, созданной Камией в Capcom.Тизер трейлер сиквела Okami был показан

Интересно, что несмотря на уход из PlatinumGames, Хидэки Камия не исключает возможность сотрудничества со своей бывшей студией. По его словам, он не держит обиды на старых коллег и готов работать с ними над совместными проектами.