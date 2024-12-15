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Amogus54
В The Witcher 4 у Цири будет новый голос актрисы Сиары Беркли
Новая Цири: голос героине The Witcher 4 подарит Сиара Беркли

Создатели The Witcher 4 официально объявили, что голосом Цири в новой части игры станет Сиара Беркли — актриса, известная по инди-фильму Swing Bout. В предыдущей части героиню озвучивала британская актриса Джо Уайатт.

Смена актрисы озвучки породила много обсуждений в сообществе фанатов «Ведьмака». Основной причиной ухода Джо Уайатт считают её возраст — на момент выхода The Witcher 4 актрисе исполнится 54 года. С 2019 года она не участвовала в озвучивании крупных проектов, что также подогрело слухи о её отставке от работы над озвучкой в принципе.

The Witcher 4 — одна из самых ожидаемых игр на рынке, и смена голоса ключевого персонажа вызвала активное обсуждение в игровом сообществе. Сиара Беркли получила поддержку от некоторых игроков, которые считают, что свежий взгляд на образ Цири пойдёт игре на пользу. Однако часть поклонников по-прежнему выступает за возвращение Джо Уайатт. Не исключено, что в новой части Цири будет раскрываться с новой, более зрелой стороны. 

The Witcher 4 разрабатывается на движке Unreal Engine 5, что, по словам разработчиков, позволит добиться качественно нового уровня графики и облегчить работу над игрой, поскольку у разработчиков возникали проблемы со своим собственным движком.

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