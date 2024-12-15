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Amogus54
Топ-5 самых популярных трейлеров The Game Awards 2024 — лидирует The Witcher 4
Трейлер The Witcher 4 побил рекорды The Game Awards 2024 — более 10 млн просмотров

Трейлер The Witcher 4 стал самым просматриваемым роликом с церемонии The Game Awards 2024. Видео уже собрало более 10,3 миллиона просмотров, опередив другие громкие анонсы. В частности, трейлер Elden Ring: Nightreign набрал 6,2 миллиона просмотров, заняв второе место в рейтинге. При подсчёте просмотров учитывались каналы издателей и студий, а также PlayStation, Xbox и IGN

Топ-5 самых популярных трейлеров с TGA 2024:

  •  The Witcher 4 — 10,3 млн просмотров;

  • Elden Ring: Nightreign — 6,2 млн просмотров;

  • Intergalactic: The Heretic Prophet — 2,5 млн просмотров;

  • Borderlands 4 — 1,7 млн просмотров;

  • Mafia: The Old Country — 1,7 млн просмотров.

Одной из причин такого ажиотажа вокруг The Witcher 4 стало возвращение Цири в качестве центрального персонажа. Однако не обошлось без споров — многие фанаты обсуждают изменившуюся внешность героини. Несмотря на разногласия, интерес к игре только растёт.

Популярность трейлеров на The Game Awards часто отражает ожидания игроков и уровень интереса к проекту. Успех The Witcher 4 показывает, что фанаты готовы к возвращению франшизы после длительного перерыва. Интересно, что Elden Ring: Nightreign, несмотря на статус «наследника» одной из самых популярных игр в истории, не смог обойти Ведьмака.

#cd projekt red #cd projekt #the witcher #the witcher 4 #the game awards #the game awards 2024 #borderlands 4 #mafia: the old country #elden ring: nightreign #intergalactic: the heretic prophet
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