Подробности о Mafia: The Old Country — новый движок, Сицилия и акцент на природу

Студия-разработчик Hangar 13, работавшая над Mafia: Definitive Edition, представила новый трейлер Mafia: The Old Country на The Game Awards 2024. В интервью VGC команда поделилась первыми подробностями о предстоящей игре, которая станет приквелом ко всей франшизе.

Действие Mafia: The Old Country разворачивается на Сицилии в начале 1900-х годов. Игроков ждёт история, погружающая в события, предшествующие оригинальной трилогии. Важное нововведение — использование движка Unreal Engine.

Основное внимание будет уделено сельским ландшафтам Сицилии. Игроки смогут исследовать живописные деревни, виноградники и дикую природу региона. Впервые в серии будет акцент на флору и фауну.

Создатели игры обещают сохранить классический стиль повествования, который полюбился фанатам первых двух частей. История будет глубоко связана с мафиозной тематикой, а её структура и подача будут схожи с Mafia 1 и Mafia 2.

Важным нововведением станет поддержка сицилийского языка — впервые в серии будет доступен полный перевод на этот язык.

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на лето 2025 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Поклонники франшизы уже с нетерпением ждут новых трейлеров и подробностей.