Белый Волк снова в деле: CD Projekt RED подтвердила участие Геральта в "Ведьмаке 4"

CD Projekt RED официально подтвердила, что Геральт из Ривии снова появится в следующей части франшизы "Ведьмак". Информация была раскрыта в интервью для IGN, где разработчики уточнили, что голос Белого Волка в дебютном трейлере принадлежит Дагу Коклу — актеру, который на ранее озвучивал культового ведьмака. Ранее разработчики это косвенно уже подтвердили, отчитав актера за его разговоры про участие в новой игре.

Несмотря на возвращение Геральта, акценты в новой трилогии сместятся. Разработчики заявили, что основное внимание будет сосредоточено на Цири. По словам представителей CD Projekt RED, Цири — это уникальный персонаж с богатой историей, а её подход к ведьмачьему ремеслу будет отличаться от методик Геральта. Ей предстоит сформировать собственный моральный кодекс и пройти через множество испытаний.

К слову, "Ведьмак 4" станет началом новой трилогии. Это подтверждает намерения CD Projekt RED развивать франшизу в долгосрочной перспективе. На данный момент никаких конкретных дат релиза не сообщается, что, впрочем, неудивительно, учитывая амбициозность проекта и масштаб предстоящих работ.