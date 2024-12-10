"Мне нечего рассказать" — Даг Кокл отказывается говорить о новом Ведьмаке после выговора от CDPR

Даг Кокл, известный как голос Геральта из Ривии в игровой трилогии The Witcher, дал фанатам повод для радости, заявив, что беловолосый ведьмак может вернуться в The Witcher 4. Однако последующие события показали, что его слова стали причиной серьёзного недовольства со стороны CD Projekt RED.

Недавно Кокл поделился, что после его заявления польская студия связалась с ним и выразила недовольство. Как оказалось, сам актёр не читал сценарий и не был посвящён в детали сюжета, поэтому его высказывания были скорее предположением или интерпретацией слухов. В ответ на критику актёр саркастически отшутился: "Кто такие Ведьмаки? Мужчины, одетые в костюмы ведьм?". Таким образом, Кокл теперь открещивается от своих слов и утверждает, что ему неизвестно ничего о четвёртой части Ведьмака.

Официальных заявлений о возвращении Геральта в новый The Witcher не было. Студия ранее сообщала, что следующая часть игры будет сосредоточена на новой саге. Основной теорией является история о новых ведьмаках, и это подтверждает официальный постер с изображением медальона Школы Рыси.

Тем не менее, фанаты всё ещё надеются, что Геральт хотя бы появится в роли камео. Учитывая популярность персонажа и его центральную роль в предыдущих играх, вполне возможно, что он сыграет какую-то важную роль — например, наставника новых героев.