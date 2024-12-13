Тизер The Witcher 4: Цири в центре внимания и новые технологии NVIDIA

На The Game Awards 2024 CD Projekt Red представили зрителям первый тизер долгожданного проекта — The Witcher 4. Ролик, полностью отрендеренный на пока неанонсированной видеокарте NVIDIA, заинтриговал поклонников франшизы. Центральным персонажем новой главы станет повзрослевшая Цири, которая сталкивается с суевериями, чудовищами и ритуальным жертвоприношением в небольшой деревне. Эти события станут частью её пути в новом открытом мире игры.

Подобное сотрудничество между CD Projekt Red и NVIDIA уже показало себя с лучшей стороны в Cyberpunk 2077, где графические технологии NVIDIA, такие как трассировка лучей и DLSS, стали ключевыми элементами. Новый тизер The Witcher 4 можно рассматривать как демонстрацию будущих возможностей ещё не представленных GPU, а также эффективный маркетинговый ход в преддверии выхода следующего поколения видеокарт RTX 5000.

Официально подтверждено, что разработка The Witcher 4 находится в активной стадии. Эта часть станет началом новой трилогии, а сюжет сосредоточится на версии Цири, которая выбрала путь ведьмачки. Игра создаётся на движке Unreal Engine 5, что обещает невероятно детализированный мир и, скорее всего, посредственную оптимизацию на старте игры.

Над проектом уже несколько лет трудятся более 400 специалистов, а CD Projekt Red возлагает на игру большие надежды, планируя повторить успех франшизы. Геймеры всего мира ждут новых подробностей, которые могут появиться уже в ближайшие месяцы.



