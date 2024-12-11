GTA 6 ближе, чем кажется: фанаты нашли текстуры из будущей игры в Definitive Edition

Игроки снова заметили возможный намёк на GTA 6 в обновлённой трилогии GTA: The Trilogy – Definitive Edition. На этот раз внимание пользователей привлекла одна из текстур, которая, по их мнению, взята из будущей игры.

В частности, текстура, которая была обнаружена в игре, не похожа на материалы из оригинальных частей GTA 3, Vice City или San Andreas. Игроки предполагают, что разработчики Rockstar Games могли использовать наработки из GTA 6 при создании ремастера.

Самая популярная теория — разработчики из индийского подразделения Rockstar использовали элементы из заготовок для GTA 6, чтобы не создавать текстуры с нуля. Такой подход сэкономил бы время и ресурсы студии.

Фанаты активно анализируют каждую деталь, так как Rockstar пока не делится новой информацией о проекте. Нового трейлера, а тем более релиза GTA 6 ждут миллионы игроков по всему миру, и каждая находка становится поводом для обсуждения.

Rockstar Games пока не раскрыла точную дату релиза GTA 6, известно лишь о выходе в 2025 году. Фанаты продолжают следить за любыми новостями и находками, особенно в контексте обновлений GTA: The Trilogy, ведь Rockstar, возможно, снова скрывает намёки на будущее в своих прошлых играх.