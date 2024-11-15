Новый намёк на GTA 6: фанаты обнаружили "пасхалку" в San Andreas

Поклонники Rockstar Games продолжают искать любые намёки на долгожданный релиз GTA 6, и на этот раз один из них обнаружил любопытную деталь в обновлённой версии San Andreas из трилогии Definitive Edition. Внимательный игрок заметил текстуру на одной из дверей, которая показалась ему подозрительно знакомой. Остальные фанаты быстро пришли к выводу, что это та же текстура, которая, возможно, будет использована в следующей части франшизы, но в более низком качестве.

Хотя официальных подтверждений от разработчиков нет, поклонники продолжают строить теории и разбирать игры Rockstar буквально по пикселям. Даже мельчайшие детали вызывают ажиотаж и подогревают ожидания.

GTA 6 остаётся одной из самых ожидаемых игр последних лет. Последняя крупная часть серии, GTA V, увидела свет ещё в 2013 году и с тех пор неоднократно переиздавалась на новых платформах. Несмотря на это, миллионы игроков во всём мире ждут свежих новостей о продолжении.

В то время как Rockstar продолжает молчать, такие находки в Definitive Edition помогают фанатам сохранять надежду, что новый трейлер не за горами.