Indiana Jones and the Great Circle: никакой поддержки GTX и утечка за 3 дня до релиза

Indiana Jones and the Great Circle, приключенческий экшен Bethesda, оказался в центре двух горячих новостей. Во-первых, тесты игры показывают, что она полностью игнорирует видеокарты без аппаратной поддержки трассировки лучей, включая GTX 1080 Ti. Это означает, что для комфортного запуска потребуется, как минимум, RTX 2060, обеспечивающая около 45 FPS на высоких настройках с низким качеством текстур. Для тех, кто рассчитывает на максимальное качество, RTX 3060 выдает стабильные 60 FPS в Full HD.

Во-вторых, несмотря на официальный релиз, запланированный на 9 декабря 2024 года, игра утекла в сеть. Это произошло благодаря раннему доступу владельцев расширенного издания, которые получили игру на три дня раньше остальных. Bethesda не стала использовать защиту Denuvo, что упростило пиратам задачу взлома. Однако для легальной версии в Steam всё же применяется внутренняя DRM.

Indiana Jones and the Great Circle уже получила высокие оценки от первых критиков — в среднем 85 из 100. Разработчики обещают увлекательный геймплей с элементами исследования и решением головоломок.