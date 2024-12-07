Apple, Qualcomm и MediaTek в очереди за 2 нм чипами TSMC

Полупроводниковый гигант TSMC активно тестирует передовой техпроцесс с размером транзисторов всего 2 нанометра. Хотя серийное производство запланировано лишь на 2025 год, первые результаты уже впечатляют: более 60% годных чипов на стадии ранних испытаний — это высокий показатель, особенно для такой сложной технологии.

Для удовлетворения растущего спроса компания строит сразу два завода, которые смогут обрабатывать до 40 тысяч пластин в месяц. Среди заказчиков — крупнейшие компании, такие как Apple, Qualcomm и MediaTek, которые уже начали размещать свои заказы на новые чипы.

Спрос на 2 нм процессоры уже превышает популярность нынешнего 3 нм техпроцесса, который стал основой для процессоров A17 Pro в новых iPhone 15 Pro. Это говорит о высокой заинтересованности производителей в повышении энергоэффективности и производительности устройств. Однако разработка новых процессоров занимает от трёх до пяти лет, что делает 2025 год ключевым периодом для старта их массового производства.

Скорее всего, первенство в использовании 2 нм чипов достанется Apple, чьи устройства часто становятся первыми в освоении новых технологий. Ожидается, что чипы этого поколения появятся в iPhone уже к 2026 году, что может открыть новую эру в мобильных устройствах благодаря улучшенным показателям производительности и снижению энергопотребления.

Инвестиции TSMC в 2 нм технологии и строительство новых заводов имеют стратегическое значение как для компании, так и для всей полупроводниковой отрасли. Технологический прогресс в этом направлении играет важную роль в поддержании лидерства Тайваня на мировом рынке микросхем. В то время как конкуренты, такие как Samsung и Intel, также развивают свои передовые техпроцессы, TSMC стремится закрепить за собой статус пионера в области нанотехнологий.